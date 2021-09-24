49 трлн тенге понадобится на реализацию нацпроектов, разработанных Высшим советом по реформам

Высший совет по реформам под председательством Касым-Жомарта Токаева в пятницу рассмотрел и одобрил национальные проекты, над которыми работал почти на протяжении года.

На их реализацию потребуется 49 тлрн тенге, из которых 67% приходится на внебюджетные средства, сообщила Акорда.

По мнению Токаева, при разработке Нацпроектов проведена работа по их финансовой обеспеченности, реалистичности конечных показателей и исключению громоздкости. Однако остается вопрос по финансированию.

«Согласно презентации, часть затрат на реализацию отдельных мероприятий – 3,3 трлн тенге возлагается на местные бюджеты. Это - немалая сумма. Готовы ли местные бюджеты к этому? Предстоит разработать четкий механизм межбюджетных отношений в части реализации национальных проектов. Нужен контроль за выделением средств на нацпроекты на местах. Правительству следует тщательно проработать данный аспект», – поручил глава государства.

«Я полагаю, что данные суммы детально проработаны и соответственно имеют под собой конкретные планы и источники финансирования. Нельзя допустить, чтобы нацпроекты не реализовались из-за недостаточной отработки с частными инвесторами. Подчеркну, эффективное привлечение частных инвестиций важно так же, как и рациональное использование бюджетных средств», - высказался Токаев.

Он поручил правительству в двухнедельный срок принять постановления о реализации нацпроектов.