Токаев раскритиковал правительство за нерешенность проблемы ввоза казахстанских товаров в Китай

Отечественные бизнесмены обращаются напрямую к президенту из-за ограничения ввоза казахстанских товаров в Китая, хотя эти вопросы в оперативном режиме должно решать правительство. Об этом в пятницу в ходе заседания Высшего совета по реформам заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает сайт Акорды.

«Длительное время наблюдается системная проблема с ограничением ввоза казахстанских грузов в Китай. Транзитные грузы проходят, а наши ожидают на границе. Тысячи вагонов, заполненных казахстанскими товарами, застряли на переходах. Бизнес обращается за помощью напрямую к президенту. В таких случаях именно правительство должно незамедлительно реагировать, снимать все вопросы с партнерами», - заявил Токаев.

В ходе совета рассмотрены вопросы формирования эффективной товаропроводящей системы и системные меры по продвижению экспорта, говорится в сообщении Акорды.

По мнению Токаева, текущий год обнажил системные проблемы в сфере производства, хранения и реализации продукции. Инфляция, особенно продовольственная, давно вышла за пределы установленных коридоров.

«Очевидно, что оперативные меры, ценовой контроль не могут заменить фундаментальных принципов рыночной экономики. Нужны системные меры. Поэтому формирование национальной товаропроводящей системы является важной составляющей данной работы. И сами оптово-распределительные центры, и их деятельность по стандартизации, обеспечению регулярности поставок, должны стать одним из ключевых элементов кооперации производителей, в том числе и малых. Это особенно важно для людей, живущих на селе, ведущих личные подсобные хозяйства. Они сегодня слабо вовлечены в экономический оборот, вынуждены продавать свою продукцию, как говорится, «на корню», с поля», - сказал президент.

Еще одна задача ОРЦ, по его словам, исключение ненужных посредников на пути «от поля до прилавка». Он подчеркнул, что необходимо на деле повысить ценовую доступность продуктов для населения.

Наращивание несырьевого сектора Токаев назвал важнейшей задачей правительства. В частности, речь идет о снятии экспортных барьеров, расширении географии и номенклатуры экспорта, защиты национальных экономических интересов. Он вновь заявил о необходимости подключить МИД и загранучреждения к этой работе.