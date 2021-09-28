В Казахстане планируют в несколько раз увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

В Казахстане планируют в несколько раз увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности и санитарных норм в лесах. Проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях опубликованы для обсуждения на портале «Открытые НПА», сообщает Sputnik Казахстан .

В частности, за эти правонарушения размер штрафа для физлиц предлагается увеличить с 10 до 20 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – с 30 до 50 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – с 50 до 100 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – со 150 до 200 МРП. Если пожар все же возник либо нанесен вред окружающей среде, но не причинен крупный ущерб, размер штрафа предлагается повысить для физлиц с 25 до 200 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – с 45 до 300 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – с 70 до 500 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – с 250 до 1 000 МРП.

Кроме этого, за незаконное сенокошение предлагается установить предупреждение или штраф 5 МРП вместо 2 МРП, пастьбу скота – предупреждение или штраф 7 МРП вместо 3 МРП, за незаконный сбор лекарственных растений и технического сырья – предупреждение или штраф в 7 МРП вместо 3 МРП. А за совершено деяние на особо охраняемых природных территориях размер штрафа предлагается увеличить с 20 до 30 МРП.

Также ужесточение наказания предусматривается и за нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках и нарушение режима особо охраняемых природных территорий.