Токаев заявил Путину о проблемах на казахстанско-российской границе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил президенту России дооборудовать пункты пропуска на совместной границе современными инспекционно-досмотровыми комплексами, что позволило бы решить проблемы безопасности и скорости коммерческого транзита. Об этом он заявил в четверг в ходе XVII форума межрегионального сотрудничества.

«Хочу остановиться на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих нашу границу. Это важный для нас вопрос. На казахстанско-российской границе действует 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска, только 5 из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя», - заявил Токаев.

Он отметил, что речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и другими областями. Более того, пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению технологического прохода в грузовых отсеках автотранспортных средств, и водителей заставляют выгружать товар прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к порче груза.

«Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места. Например, в газелях вместо положенных 8 тонн теперь грузится от 4 до 6 тонн потребительских товаров. Большегрузы теперь вместо 30-40 тонн перевозят 15-20 тонн товара. В результате увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров», - констатировал президент Казахстана.

При этом, подчеркнул Токаев, обеспечение безопасности государственной границы – это безусловный приоритет любого государства, и Казахстан относится к этим мерам безопасности с полным пониманием. Особенно в свете событий в Афганистане.

«Вместе с тем дооборудование пунктов пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами могло бы решить и проблемы безопасности, скорости коммерческого транзита», - высказал мнение президент Казахстана.