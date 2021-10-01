Более половины казахстанцев выступают против строительства АЭС – опрос

Опрос на тему «Отношение казахстанцев к строительству АЭС» проводился с 19 по 26 сентября, было опрошено 1 100 человек в 14 областях, в столице, Алматы и Шымкенте.

«Данные опроса DEMOSCOPE показали, что суммарно 55% граждан против строительства АЭС. 36% из них категорически против и считают, что Казахстан не готов к строительству подобных объектов. А 19% против, так как считают, что АЭС потенциально опасны для окружающей среды и человека. Однако в общей сложности 40% казахстанцев поддерживают инициативу президента. 30% опрошенных считают, что необходимо предварительно тщательно изучить риски и проанализировать опыт других стран. А 10% полностью поддерживает использование безопасной атомной энергетики и строительство АЭС», - говорится в сообщении на сайте бюро.

В рамках исследования респондентам также было предложено назвать основные риски строительства атомной электростанции в Казахстане. И большинство казахстанцев (39%) назвали экологические риски, связанные с утилизацией и хранением радиоактивных отходов, 37% опасаются аварийных ситуаций, связанных с коррупцией и человеческим фактором, 15% считают, что АЭС может стать мишенью для экстремистов из-за близости к Афганистану, 12% назвали основным риском повышенную сейсмическую активность в регионе, а 8% отметили экономическую нецелесообразность строительства АЭС. При этом 24% опрошенных отметили все вышеперечисленные факторы риска, и только 6% настроены оптимистично и убеждены, что риски отсутствуют. Вместе с тем 39% опрошенных казахстанцев считают, что Казахстан может повторить свой печальный опыт Семипалатинского полигона в случае строительства атомной электростанции, 30% опасаются, повторения аварий на Чернобыльской АЭС и на Фукусима-1. 19% респондентов в свою очередь, наоборот, считают, что эти трагедии и аварии помогут помочь предусмотреть ошибки и риски в будущем, 12% верят, что Казахстан повторит успешный передовой опыт использования ядерной энергетики США, Китая, Франции и других развитых стран.

В то же время 35% респондентов считают, что преимущества строительства АЭС в стране отсутствуют, 17% считают, что это значительно сократит потребление угля и негативное влияние на окружающую среду, 14% – что АЭС покроет прогнозируемый энергодефицит, 12% – что это позволит использовать атомный потенциал Казахстана, 10% считают плюсом экономический рост за счет экспорта атомной энергии, а 8% – что строительство АЭС приведет к росту инновационных проектов и укрепит позиции Казахстана на международной арене. Все вышеперечисленные преимущества назвали 24% респондентов.

DEMOSCOPE предложила участникам выбрать наиболее оптимальный формат решения вопроса строительства АЭС. 41% казахстанцев высказался за всенародный референдум, 22% считают, что необходимо привлечь лучших международных экспертов для выбора квалифицированного решения, 16% респондентов предложили провести открытые общественные обсуждения, 12% считают, что решение данного вопроса находится исключительно в компетенции правительства, а 9% высказались за объявление моратория на строительство АЭС в Казахстане.

«Результаты опроса DEMOSCOPE показали, что общественное восприятие строительства атомной электростанции в целом пессимистично. Казахстанцы не одобряют возведение АЭС, опасаясь в основном экологических и коррупционных рисков», - отмечается в пресс-релизе.