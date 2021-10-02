В столице произошел пожар в ТЦ «Астыкжан»

В столице в торговом центре «Астыкжан» произошел пожар в мебельном салоне на 3 этаже, сообщает «Казинформ» .

«2 октября в 09 часов 42 минуты пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре по адресу пр. Аль-фараби, 28. По прибытию огнеборцев уже через 6 минут на место вызова установлено, что в торговом центре «Астыкжан» горит мебельный салон на 3-м этаже. По предварительной информации жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе МЧС.

В тушении пожара задействованы 76 человек и 19 единиц техники ДЧС города, на месте организован штаб.

Позже в ДЧС города сообщили, что пострадала сотрудница цеха.

«В ходе тушения пожара есть пострадавшая девушка, 2001 года рождения, является сотрудником мебельного цеха «Универсал». На данный момент доставлена в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО), состояние средней степени тяжести», - цитирует сообщение ДЧС «Казинформ».

По данным очевидцев, она выпрыгнула из окна с верхнего этажа.