В столице произошел пожар в ТЦ «Астыкжан»

Горит мебельный салон на 3 этаже
В столице в торговом центре «Астыкжан» произошел пожар в мебельном салоне на 3 этаже, сообщает «Казинформ».
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