Правящая партия Грузии лидирует на местных выборах после подсчета голосов на более чем трети избирательных участках

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта − Демократическая Грузия» набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам. У оппозиционного «Единого национального движения», основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, − 31,23% голосов. Сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК, опубликовавшего результаты подсчета 38,63% участков.

По данным Центризбиркома, на третьем месте находится партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию», у которой 6,87% голосов.

На выборах мэра Тбилиси после обработки голосов с 41,61% участков лидирует действующий глава города Каха Каладзе, набравший 45,5% голосов. У его главного оппонента, председателя ЕНД Ники Мелии − 34,13%. На третьем месте идет Гахария с 8,97% голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, в столице будет назначен второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.

В субботу в Грузии состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.

Представители грузинских оппозиционных партий и Михаил Саакашвили, неформальный лидер партии «Единое национальное движение», считают местные выборы 2 октября референдумом, который в случае, если правящая партия «Грузинская мечта» наберет менее 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов, пишет Азаттык.

Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции.

Саакашвили, который был заочно осуждён Грузией в 2018 году и последние годы проживал в Украине, ранее на этой неделе объявил о планах вылететь домой для голосования несмотря на то, что в Грузии ему грозит тюрьма. Экс-президент заявил, что хочет помочь «спасти страну». Выборы в местные органы власти проходили в связи с затяжным политическим кризисом после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах в октябре прошлого года. Оппозиционные партии назвали голосование несправедливым и фальсифицированным.