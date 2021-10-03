По итогам подсчета голосов на половине участков страны ни один из кандидатов не смог преодолеть 50% барьер в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави
Пять крупных городов Грузии проведут второй тур выборов мэров 30 октября
Фото Sputnik-georgia.ru

Второй тур выборов мэров пройдет в пяти крупных грузинских населенных пунктах, пользующихся статусом самоуправляемых городов, - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. По данным ЦИК страны, после подсчета голосов с более чем половины участков, ни один из кандидатов не смог преодолеть необходимый 50% барьер, сообщает ТАСС.

В Тбилиси во втором туре поборются действующий мэр от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Каха Каладзе и глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. В первом туре Каладзе набирает 45,32% голосов, а Мелия - 34,15%. В Батуми на кресло мэра будут претендовать Георгий Киртадзе от «Национального движения» и Арчил Чиковани от «Грузинской мечты». По данным ЦИК, Киртадзе они набирают 42,6% и 41,07% голосов соответственно.

В Кутаиси во второй тур проходят кандидат от «Национального движения» Хатия Деканоидзе (43,81%) и представитель правящей партии Иосиф Хахалеишвили (41,76%). В портовом городе Потво второй тур проходят кандидат от правящей партии Бека Вачарадзе (47,73%) и экс-мэр Тбилиси Гиги Улугава (37,44%).

В Рустави за должность мэра будут бороться представитель правящей партии Нино Лацабидзе (44,92%) и кандидат от «Единого национального движения» Давид Киркитадзе (43,81%).

На брифинге по итогам выборов председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе пообещал избирателям, что все кандидаты от этой партии победят во втором туре выборов мэров, который должен пройти 30 октября.

В Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. По данным ЦИК после обработки данных с более 56% участков, правящая партия набирает 47,66%. На втором месте партия «Единое национальное движение», неформальным лидером которого является бывший президент Михаил Саакашвили (31,06%).

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