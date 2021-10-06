Народная партия раскритиковала идею запрета движения мотоциклов в ночное время в Алматы

Депутат мажилиса от Народной партии Ерлан Смайлов считает, что инициатива акимата Алматы по запрету движения мотоциклистов в ночное время является нарушением конституционных прав граждан и дискриминацией. А в целом, это предложение – неэффективное.

«Безусловно, алматинцы имеют заслуженное право на тишину, на отдых в вечернее и ночное время. Это приоритет. Но в данном случае этот запрет мало связан с проблемой шума в городе. У нас шумят не только и не столько мотоциклисты – с октября по апрель они практически не ездят. Одно время я жил в районе парка им. Горького, казалось бы, тихий район, но в ночное и предутреннее время летом ездят поливальные машины, зимой – снегоуборочные. Многие сталкиваются с проблемой автомобилей с кричащей на все улицу сигнализацией, шумом строек, грузовых автомобилей и этот список можно продолжить. Проблема намного более комплексная, и запрет на ночное движение мотоциклов ее не решит», - цитирует мнение депутата пресс-служба НПК.

По мнению парламентария, у инициативы представителей акимата Алматы нет конкретных аргументов и такое постановление ударит по законопослушным гражданам. Он объясняет это тем, что необходимо наказывать водителей, которые переделывают свой транспорт и «действительно шумят», но их – «единицы на фоне остальных, соблюдающих все правила».

Смайлов напомнил, что в стране действует технический регламент транспортных средств и для решения проблемы необходимо оснастить патрульные машины шумомерами, с помощью которых можно привлекать к ответственности нарушителей тишины. Другим решением может стать оснащение городских улиц и перекрестков камерами, которые также смогут фиксировать и замерять уровень шума. А штраф будет приходить в автоматическом режиме.

Кроме того, можно ограничить движение мотоциклов локально – возле роддомов и больниц скорой помощи. «По многим улицам надо было строить шумоизолирующие ограждения, по той же Восточной объездной, – также подчеркнул Смайлов. – Они защищали бы дома и от шума, и от пыли. Однако этого сделано не было. Теперь акимат города ищет простое популистское решение, закрывая глаза на то, что оно неэффективно. Хотя проблема была актуализирована еще 5-6 лет назад, и было время детально проработать решение».