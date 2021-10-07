Премию присудили за «проникновение в последствия колониализма и судьбы беженцев»
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Нобелевскую премию по литературе 2021 года получил писатель из Великобритании Абдулразак Гурна
ФОТО WIKIPEDIA

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе за 2021 год. Как пишет РБК, им стал проживающий более 60 лет в Великобритании писатель танзанийского происхождения Абдулразак Гурна.

Премия присуждена писателю «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбы беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Абдулразак Гурна родился в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения на подконтрольном тогда Британии Занзибаре. В 20 лет переехал в Англию, где стал известным писателем и автором исследований о ряде современных постколониальных литераторов.

Гурна пишет в жанре реализма. Его роман «Рай» (1994 год) был включен в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий, роман «У моря» (2001) также номинировался на «Букер».

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк за «точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

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