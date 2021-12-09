В антикоррупционной службе рассказали подробности хищений субсидий на сельское хозяйство

Больше половины преступлений, выявленных в сфере сельского хозяйства, приходится на хищение субсидий, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

«За пять лет на субсидии выделено порядка 2 трлн тенге. И все эти годы с регулярной периодичностью заводились уголовные дела на чиновников. Если в целом по сфере сельского хозяйства зарегистрировано 960 преступлений, то более половины из них приходится на хищение субсидий. Проведенный анализ вскрыл вопиющие факты бесконтрольного использования бюджетных средств, многочисленные коррупционные схемы и способы хищений субсидий», - сказал Ахмежанов.

Он напомнил о хищении бюджетных средств, выделенных на субсидирование обводнения пастбищ. На программу на 5 лет было выделено более 80 млрд тенге. Это инвестиционные субсидии, где до 80% возмещаются затраты на бурение скважин, установку солнечных панелей для водонасосов и дизельных генераторов. И здесь были выявлены факты хищения за счет фиктивной поставки оборудования, субсидированию фермеров, не попадающих под критерии и завышение в 2-3 раза стоимости оборудования.

«Выявлен ряд преступлений из числа работников “Национальный аграрный научный центр” при министерстве сельского хозяйства. Он администрирует базу “идентификация сельскохозяйственных животных”, которая предназначена для учета поголовья скота и ее данные используются при получении субсидий. Работники НАНОЦ фальсифицировали данные, за что получали на системной основе незаконные вознаграждения. Более того, они сами создают коррупционные схемы», - рассказал председатель агентства.

По его информации, преступную группу в Актюбинской области возглавлял работник этого центра, он через ИП, оформленные на родственников, похитил при поставке солнечные панели. По словам Ахметжанова, сотрудник центра сам «выходил на фермеров, вводил их в заблуждение, сам от них оформлял заявки и финансовые документы», а затем вносил изменения в системе. При этом «цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила ему в карман».

«При обыске у него обнаружено более 400 флешек с ЭЦП фермеров и черная бухгалтерия, указывающая на получение им доходов более 300 млн тенге. Анализ ситуации говорит, что примерно половина субсидий по этой программе, то есть 40 млрд тенге, ушли на ветер», - констатировал он.

Кроме того, в Туркестанской, Атырауской, Жамбылской и других областях выявлены факты, когда солнечные панели валяются в упаковке без дела, используются на другие, бытовые, нужды.

«Удивляет полное равнодушие и отсутствие контроля со стороны акимов. Раз это совершено не сотрудниками акиматов, то как будто их это не касается. Хотя это бюджет области, следовательно, страдает экономика и население их регионов», - высказал мнение Ахметжанов.

Глава антикоррупционной службы также констатировал, что удовлетворения внутреннего спроса на отечественную мясную продукцию по программе развитие мясного производства, на которую за пять лет выделено 465 млрд тенге, так и не произошло.

«Используются многочисленные лазейки в правилах и несовершенство баз ИСЖ. В ней корректируются возраст, пол сельхозживотных, подделываются и дублируются учетные данные. Все это делается для того, чтобы субсидировать несуществующий скот, обойти установленные критерии, дважды получить средства за одно и того же поголовье…. В итоге что? Массово продается живое поголовье за границу и параллельно же растет импорт мяса», - объяснил глава агентства.

По его мнению, это происходит потому, что еще при создании госпрограмм не учитываются ни научные, ни экономические аспекты для выделяемых средств, а целевые индикаторы этих программ ориентированы не на результат, а на процессы.

«Отсюда и полная бесконтрольность. Никто не отвечает за рациональное использование субсидий – ни МСХ, ни акиматы. Фермеры жалуются, что нет доступа к информации о начале приема заявок. Субсидий распределяются несправедливо. В базе “Колдау”, где подаются заявки, нет прозрачности очередности. Выдача субсидий осуществляется по принципу “кто успел, тот и получил”, а сроки приема заявок привязаны к дате выделения средств. Это позволяет продавать инсайдерскую информацию, в итоге субсидии достаются своим. Более того, по закону бесплатная госуслуга подачи заявки на деле оказалась платной», - озвучил проблемы Ахметжанов.

Кроме того, нормативную базу простые фермеры понять не могут, а изменения в правила субсидирования вносились 47 раз, новые нормы Минсельхоз никому не объяснял, хотя это их «прямая обязанность».

В целом, резюмировал глава агентства, система субсидирования содержит многочисленные коррупционные риски, а информационные системы уязвимы для преступных схем.

Ранее Антикоррупционная служба сообщила о проведении масштабной спецоперации, в ходе которой пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций министерства сельского хозяйства, а также акиматов столицы, города Шымкент, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

«Они занимались хищением бюджетных средств, выделенных для субсидирования, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей», - рассказывал помощник главы Антикора Шынгыс Алекешев.

По его информации, проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства. В результате операции установлено более 30 лиц, многие из них «уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием».

В ноябре аким Актюбинской области Ондасын Оразалин говорил, что в ходе спецоперации в Актюбинской области задержаны двое сотрудников Национального аграрного образовательного центра, уголовное дело возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей, на которые предполагалась субсидирование до 80%.