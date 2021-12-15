Нацбанк выпустил коллекционные монеты к 30-летию Независимости Казахстана

В портретном ряду на монетах – Абай, аль-Фараби, Назарбаев и другие
Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL, сообщила его пресс-служба.
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