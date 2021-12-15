В портретном ряду на монетах – Абай, аль-Фараби, Назарбаев и другие
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Нацбанк выпустил коллекционные монеты к 30-летию Независимости Казахстана
Фото Национального банка Казахстана

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL, сообщила его пресс-служба.

Монеты к 30-летию Независимости страны выпущены в трех вариантах: из серебра номиналами 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге.

Монеты «отображают символическую связь с первой серией банкнот образца 1993 года независимого Казахстана, на которых размещены портретные изображения выдающихся исторических личностей», говорится в сообщении Нацбанка.

На портретном ряду на монетах изображены аль-Фараби, Абай, Суинбай, Курмангазы, Шокан Уалиханов и Нурсултан Назарбаев, находящийся на переднем фоне портретного ряда. Портрета бывшего президента Казахстана на первых купюрах 1993 года не было, его изображение на банкноте номиналом 10 тысяч тенге появилось в 2016 году, к 25-летию Независимости Казахстана. В декабре этого года была выпущена банкнота номиналом 20 тысяч тенге с портретом Назарбаева.

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