Правительство намерено урегулировать цены на газ после начала протестов в Мангистауской области

Правительство Казахстана намерено урегулировать цены на газ после начала протестов в Мангистауской области. По распоряжению премьер-министра Аскара Мамина создана специальная комиссия, которая предпримет необходимые меры. Стоимость газа уже временно снижена с 120 до 85-90 тенге за литр, сообщает пресс-служба премьер-министра .

«В целях исполнения поручения главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр», − говорится в сообщении пресс-службы.

Правительство также реализует системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ через установление ценовых коридоров. Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.

В воскресенье в Жанаозене начались акции протеста против повышения цен на газ. Сначала жители города выпустили ведообращение с требованием их снижения, после чего для выражения недовольства стали собираться сотни людей.

Поздно ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно обсудить ситуацию в регионе, а от протестующих потребовал соблюдения закона.

В ночь на понедельник группа из нескольких сотен жителей Актау также перекрыла дорогу в центре города. Как и в Жанаозене, собравшиеся требовали снижения цен на газ, которым заправляется большинство автомобилистов в Мангистауской области.

К полудню понедельника полиция Алматы перекрыла проезды и проходы к центральным площадям города – Республики и Астана. Заблокированы оказались не только сами площади, но и соседние улицы. Полицейские препятствуют как проезду, так и проходу пешеходов. Они отказываются подтверждать, что усиление нарядов связано с событиями на западе страны. В центре города также отсутствует мобильный интернет.