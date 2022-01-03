Лидеры незарегистрированных партий выступили в поддержку протестующих в Мангистау

В понедельник сторонники двух незарегистрированных партий – Демократической и «Ел тiрегi» провели акции в Алматы и столице, на которых вступили в поддержку протестующих в Мангистауской области.

Лидер Демпартии Жанболат Мамай с полутора десятками сторонников смог пройти на перекрытую силовиками площадь Республики в Алматы, где выступил с речью в поддержу протестующих в Мангистауской области, требующих снизить цены на газ.

За два часа до начала акции полиция полностью блокировала не только площадь Республики, но и проезд по нескольким улицам вокруг нее, включая Назарбаева и Желтоксан. Кроме того, было перекрыто движение по площади «Астана». В центре Алматы не работает мобильный интернет.

Мамай вместе со сторонниками после завершения акции на площади устроил шествие по проспекту Абая – они не покидали тротуара и не пытались препятствовать движению транспорта.

В столице лидер партии «Ел тiрегi» Нуржан Альтаев в окружении сторонников выступил в прямом эфире соцсетей, так же поддержав протесты в Жанаозене.

В воскресенье в Жанаозене начались акции протеста против повышения цен на газ. Сначала жители города выпустили ведообращение с требованием их снижения, после чего для выражения недовольства стали собираться сотни людей.

Поздно ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно обсудить ситуацию в регионе, а от протестующих потребовал соблюдения закона.

В ночь на понедельник группа из нескольких сотен жителей Актау также перекрыла дорогу в центре города. Как и в Жанаозене, собравшиеся требовали снижения цен на газ, которым заправляется большинство автомобилистов в Мангистауской области.

В воскресенье Минэнерго уверяло, что не может повлиять на цены на газ. Однако уже в понедельник правительство заявило, что бизнес снизит цены со 120 до 85-90 тенге.