Число казахстанцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, превысило 9 млн. – Минздрав

Министерство здравоохранения сообщило во вторник, что число казахстанцев, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, достигло 9 млн. человек – это ровно 47,2% населения страны. Обе дозы вакцины получили 8,5 млн. казахстанцев – 44,7% населения.

Весной правительство планировало, что к сентябрю ему удастся вакцинировать 10 млн. казахстанцев, позднее глава Минздрава Алексей Цой надеялся, что этого показателя удастся достичь в «сентябре-октябре». Однако, в реальности в последние месяцы темпы вакцинации оставались медленными в большинстве регионов Казахстана.

Отметку в 7 млн. получивших первую дозу вакцины Казахстан прошел 10 сентября, отметку в 8 млн. – 16 октября. Таким образом, на вакцинацию следующего миллиона казахстанцев ушло больше двух с половиной месяцев.

При этом продолжилась тенденция, начатая еще осенью, когда на фоне низких темпов вакцинации по всей стране, отдельные регионы неожиданно фиксируют резкий рост вакцинируемых. В ноябре и декабре такими примерами стали Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская и Актюбинская области. Осенью схожее поведение демонстрировали пять других областей - Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская области и Шымкент.

Ни местные власти, ни Минздрав никак не объясняли резкий всплеск интереса к вакцинации, который неожиданно возникает в отдельных регионах.

К этому моменту абсолютным лидером по доле вакцинированных от общего числа населения остается Восточный Казахстан, здесь привито первым компонентом вакцины 67% населения. Далее следуют Жамбылская область (55,1%), Шымкент (53,5%), Алматы (52,1%), Северный Казахстан (51,7%), Кызылординская область (50,6%) и Туркестанская область (50,4%).

В остальных регионах доля привитых ниже среднего значения по стране. Так, в Павлодарской области первый компонент вакцины получило 46,8% населения, в Акмолинской области – 45,1%, в Карагандинской области – 43,8%, в Алматинской области – 42,7%, в Актюбинской области – 40,7%, в Костанайской области – 40,3%, в Атырауской области – 38,9%, в Западной-Казахстанской области и столице – по 38,5% и в Мангистауской области – 26,1%.

Минздрав не сообщает данные о ревакцинации населения – ни общие цифры, ни в разрезе регионов.

Казахстан начал вакцинацию от коронавируса в феврале 2021 года, предоставив возможность вакцинироваться сначала группам риска – медикам, учителям и силовикам. С начала апреля прошлого года вакцина от коронавируса стала доступна для всех.