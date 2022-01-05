Четвертый день протестов в Казахстане. Онлайн

В трех регионах введено чрезвычайное положение, в Алматы продолжается противостояние силовиков и протестующих
В трех регионах Казахстана введено чрезвычайное положение. Несмотря на это, в Алматы продолжается активное противостояние протестующих и силовиков, в центре города вновь слышны взрывы светошумовых гранат. Vласть ведет онлайн событий в стране.
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