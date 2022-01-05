Четвертый день протестов в Казахстане. Онлайн

Издание Orda.kz сообщает о том, что сотрудники сайта попали под резиновые пули и светошумовые гранаты:

Активисты стояли около пересечения улиц Байтурсынова – Карасай-батыра. Полицейские в полном обмундировании, со щитами, стояли на проезжей части.

Протестующие поднимали руки вверх и просили не стрелять в них, после чего в их сторону последовал выстрел светошумовой гранаты. Осколок её попал в лицо журналисту Orda.kz Беку Байтасу.

Чуть ранее в спину резиновой пулей был ранен сотрудник Orda.kz Леонид Рассказов.