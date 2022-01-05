В трех регионах введено чрезвычайное положение, в Алматы продолжается противостояние силовиков и протестующих
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Четвертый день протестов в Казахстане. Онлайн
Фото Ольги Логиновой

В трех регионах Казахстана введено чрезвычайное положение. Несмотря на это, в Алматы продолжается активное противостояние протестующих и силовиков, в центре города вновь слышны взрывы светошумовых гранат. Vласть ведет онлайн событий в стране.

Комендатура города Алматы сообщает, что пострадали 5 сотрудников скорой помощи, в том числе 2 водителя и 3 медработника. Уничтожено две машины скорой медицинской помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма. В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ №7.

Скриншот с прямого эфира
Скриншот с прямого эфира

Акимат Алматы горит. Это здание памятник республиканского значения. Несколько лет назад мы делали репортаж о том, как он выглядит внутри. Здание возвели в 1980 году.

Что-то горит сейчас за зданием акимата Алматы, отчетливо виден чёрный дым.

Протестующие занимают здание акимата Алматы, рассредотачиваясь по этажам здания. Есть ли внутри сотрудники — пока неясно.

Акимат Актюбинской области тоже пытаются взять штурмом.

Корреспондент Vласти, находящийся сейчас на площади Республики сообщает, что толпа ворвалась в акимат города, выбиты окна и двери.

Площадь Республики, скриншот с видео
Площадь Республики, скриншот с видео

Несколько тысяч человек дошли до площади Республики в Алматы. Они занимают площадь в эти минуты. При этом часть людей еще продолжает прибывать с нескольких сторон.

«Қазақстан темір жолы» сообщает, что отменено отправление пассажирских поездов со станций Алматы 1, Алматы 2, Мангистау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, следующих через станции Макат и Жем.

В ночь с 4 на 5 января до пункта назначения не доставлены пассажиры 14 поездов. В данный момент составы временно размещены на узловых станциях. Пассажирам предоставили питание.

Утром 5 января 2022 года приостановлено движение 46 грузовых поездов.

Группы людей приближаются к площади Республики в Алматы.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» призывает местные власти и органы правопорядка защитить имущество предпринимателей от погромов.

НПП просит пострадавших предпринимателей обращаться в палату и фиксировать на фото и видео масштаб ущерба. В Палате работает «горячая» линия.

Издание Orda.kz сообщает о том, что сотрудники сайта попали под резиновые пули и светошумовые гранаты:

Активисты стояли около пересечения улиц Байтурсынова – Карасай-батыра. Полицейские в полном обмундировании, со щитами, стояли на проезжей части.

Протестующие поднимали руки вверх и просили не стрелять в них, после чего в их сторону последовал выстрел светошумовой гранаты. Осколок её попал в лицо журналисту Orda.kz Беку Байтасу.

Чуть ранее в спину резиновой пулей был ранен сотрудник Orda.kz Леонид Рассказов.

Управление общественного здоровья Алматы сообщило о 190 пострадавших в ходе протестов в городе, из них 137 полицейских и 53 гражданских. 40 человек госпитализированы. В реанимации находятся 7 пострадавших, из них 4 сотрудники полиции.

Протестующие в Алматы разделились — часть из них идёт по улице Сейфуллина, часть — по Богенбай батыра.

Протестующие прорвали оцепление на Толе би и Байтурсынова и двинулись дальше по улице в сторону центра. Здесь горит несколько полицейских машин и деревья, передают корреспонденты Vласти.

Токаев ввел чрезвычайное положение еще в одном регионе - Алматинской области. Ночью его ввели в Алматы и Мангистауской области. Меры схожие, везде должен действовать комендатский час.

Что произошло к этому часу:

- Токаев отправил в отставку правительство. Исполняющим обязанности премьера назначен Алихан Самлов, работавший первым вице-премьером.

- Сменился также госсекретарь - вместо Крымбека Кушербаева на пост назначен Ерлан Карин.

- Первым зампредом Комитета нацбезопасности вместо Самата Абиша назначен Мурат Нуртлеу.

- Аким Алматы заявил о стабилизации ситуации в городе, однако эта информация не соответствует действительности.

- Группы протестующих с утра начали движение обратно к центру Алматы и прошли путь в десяток километров. По оценкам журналистов Vласти, протестующих - несколько тысяч.

- Протестующие вступили в противостояние с силовиками в районе пересечения улиц Толе би и Байтурсынова. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

- Комендатура города просит жителей Алматы воздержаться от прогулок и посещения общественных мест.

- До сих пор неизвестно, сколько людей пострадало минувшей ночью в Алматы. МВД заявило о 95 пострадавших сотрудниках и 200 задержанных.

- Акции протеста идут в Мангистауской области, несмотря на введение чрезвычайного положения, в Семее, городах Туркестанской области.

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