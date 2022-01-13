Журналист из Кокшетау арестован на 10 суток за пост в соцсети

Шеф-редактор службы новостей информационного агентства «Кокшетау Азия» Нуржан Баймулдин был приглашён на допрос в полицию в среду днем, сообщает сайт агентства. Поздно вечером Баймулдин сообщил на своей странице в Facebook, что получил 10 суток ареста.

«10 суток ареста за вопросы Токаеву. Жду конвой 23 часа ночи, с 12 часов дня, без еды, воды, и вещей. Голодный. Обманом пригласил опер представившись замначальником полиции. Более трех часов держали без адвоката. В участке три раза в протокол вносили новые вопросы, чтобы меня на чем-то поймать. Следователь куда-то уходил и приходил с новыми вопросами, которые где-то согласовывали», - написал он, добавив, что в полиции у него ухудшилось самочувствие поднялась температура.

«В полиции стало плохо (до этого были недомогания) вызвали скорую. Температура 38, ОРВИ, подозрения на коронавирус. Но судья посмеялась над моим сигнальным листом выписанным фельдшером. И заявила, вот если бы вину признали, был бы штраф», - также написал Баймулдин.

Как сообщает издание 716.kz со ссылкой на информацию из департамента полиции Акмолинской области, суд признал его виновным по статье 478 КоАП (действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения).

В своем посте Баймулдин задавался вопросом о том, почему президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о своих планах объявить новый состав правительства на заседании ОДКБ.