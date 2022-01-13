Он продолжится 10 дней
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Начался вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
ФОТО INFORM.KZ

Миссия коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершена, они начинают покидать Казахстан, сообщает «Казинформ».

В Алматы на церемонии, знаменующей начало вывода миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана,

«Вами были обеспечены охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, сотрудники внутренних дел смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов», – сказал заместитель министра обороны РК Мухамеджан Таласов.

Ряд миротворцев приказом министра обороны Казахстана были награждены медалями «За вклад в международное сотрудничество» и грамотами.

Напомним, свои воинские контингенты в количестве 2030 человек и 250 единиц техники на территорию Казахстана направили Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Они взяли под охрану наиболее важные объекты. Поэтапный вывод из нашей страны объединенного миротворческого контингента ОДКБ начинается сегодня, 13 января, и продлится 10 дней.

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