Начался вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана

В Алматы на церемонии, знаменующей начало вывода миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана,

«Вами были обеспечены охрана стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, сотрудники внутренних дел смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов», – сказал заместитель министра обороны РК Мухамеджан Таласов.

Ряд миротворцев приказом министра обороны Казахстана были награждены медалями «За вклад в международное сотрудничество» и грамотами.

Напомним, свои воинские контингенты в количестве 2030 человек и 250 единиц техники на территорию Казахстана направили Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Они взяли под охрану наиболее важные объекты. Поэтапный вывод из нашей страны объединенного миротворческого контингента ОДКБ начинается сегодня, 13 января, и продлится 10 дней.