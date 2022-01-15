В Минздраве заявляют о продолжении переговоров с Pfizer о возможности платной вакцинации казахстанцев

В Минздраве заявили, что продолжают переговоры с Pfizer о возможности использования ее вакцины для платной вакцинации казахстанцев. Накануне главный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова заявила , что платной вакцинации Pfizer не будет.

«С прошлого года продолжаются переговоры с производителями вакцины Comirnaty Pfizer по поводу поставки дополнительного объема вакцины для возможности доступа населения, желающего ревакицнироваться или вакцинироваться именно вакциной Pfizer на платной основе. До настоящего времени переговоры, к сожалению, не увенчались еще успехом, но они продолжаются», - приводятся в сообщении слова председателя комитета санэпидконтроля Минздрава Айжан Есмагамбетовой.

В Минздраве также напомнили, что казахстанцам «доступен ряд вакцин для вакцинации и ревакцинации: QazVac, Sputnik V, Sinopharm и Pfizer для определенной категории лиц, а также планируется поставка «Спутника Лайт», который будет использоваться для ревакцинации».

Минздрав в ноябре заявил о том, что казахстанцы, желающие поставить вакцину Pfizer, смогут это сделать на платной основе – уже в середине декабря. В начале этого месяца были даже названы поликлиники во всех регионах, куда предлагалось обратиться для записи на платную вакцинацию. Однако в итоге ни в середине декабря, ни позже платная вакцинация Pfizer не началась.

В настоящее время вакцина Pfizer доступна для вакцинации подростков, беременных женщин и кормящих матерей, а также ревакцинации пенсионеров старше 60 лет.