Поправки в законодательство о выборах и политических партиях одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проекты законов «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике Казахстан” и “О внесении изменения в Закон Республики Казахстан “О политических партиях”», которыми предусматривается квота для людей с особыми потребностями при формировании партийных списков и учете этой категории граждан при распределении депутатских мандатов в мажилисе.

«Проект Конституционного закона предусматривает положения по закреплению, кроме 30% квоты для женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, и лиц с инвалидностью, необходимость их учета при распределении депутатских мандатов в мажилисе парламента», - сообщил депутатам министр юстиции Канат Мусин.

Кроме того, при рассмотрении законопроекта депутаты инициировали поправки по вопросам деятельности Совета безопасности и Ассамблеи народа Казахстана.

«Это редакционные поправки. Они связаны с уже принятыми и обнародованными решениями о том, что Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности возглавляет президент», - уточнила Vласти депутат мажилиса Снежанна Имашева.

Напомним, в мае 2020 года парламент принял поправки в законодательство по введению 30% квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. На последних выборах в мажилис партии реализовали на практике данную норму.