Поправки в законодательство о выборах и политических партиях одобрил мажилис

Они предусматривают квоту для людей с особыми потребностями
Тамара Вааль, Vласть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проекты законов «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике Казахстан” и “О внесении изменения в Закон Республики Казахстан “О политических партиях”», которыми предусматривается квота для людей с особыми потребностями при формировании партийных списков и учете этой категории граждан при распределении депутатских мандатов в мажилисе.
Еще по теме:
- Новые формы госрегулирования предпринимательской деятельности одобрил мажилис в первом чтении
- Законопроект об авиасообщении между Казахстаном и США взял в работу мажилис
- Мажилис одобрил поправки в договор о ЕАЭС в связи с присоединением Армении и Кыргызстана
- Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам защиты бизнеса
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые