В столицу доставлена вакцина «Спутник Лайт»

Пока доступно всего 10 тысяч доз
На склад управления общественного здравоохранения столицы доставили 10 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт», сообщается на сайте акимата.
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