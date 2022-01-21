В столицу доставлена вакцина «Спутник Лайт»

На склад управления общественного здравоохранения столицы доставили 10 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт», сообщается на сайте акимата.

Как отмечают в управлении, между поликлиниками вакцина распределяется с учетом численности прикрепленного населения. Ревакцинироваться препаратом можно будет в пунктах вакцинации медицинских организаций ПМСП и при торговых центрах «Керуен», «Абу даби плаза», «Азия парк», «Евразия».

Ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» можно тем, кто в первый раз получил вакцины QazVac, Sinoрharm, Hayat-Vac, Sinovac.