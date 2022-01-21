Казахстан ратифицировал соглашение с США о воздушном сообщении

Между странами будет открыто прямое авиасообщение
Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении».
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