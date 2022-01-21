Казахстан ратифицировал соглашение с США о воздушном сообщении

Основной целью соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, в том числе с финансовыми центрами для продвижения международного финансового центра «Астана». В рамках соглашения любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские рейсы с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город США, а также грузовые рейсы между пунктами США и любыми пунктами за пределами США.

Однако пока у Казахстана нет соответствующих самолетов, чтобы выполнять прямые рейсы между двумя странами. Из-за пандемии компания Boeing перенесла поставку самолетов на 2025 год.