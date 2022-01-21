Между странами будет открыто прямое авиасообщение
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Казахстан ратифицировал соглашение с США о воздушном сообщении
Фото Искандера Салиходжаева

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении».

Основной целью соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США, в том числе с финансовыми центрами для продвижения международного финансового центра «Астана». В рамках соглашения любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские рейсы с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город США, а также грузовые рейсы между пунктами США и любыми пунктами за пределами США.

Однако пока у Казахстана нет соответствующих самолетов, чтобы выполнять прямые рейсы между двумя странами. Из-за пандемии компания Boeing перенесла поставку самолетов на 2025 год.

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