В Бестобе начинается суд над экоактивистами

Их обвиняют в разжигании социальной розни
В конце августа прошлого года на двух активистов из поселка Бестобе в Акмолинской области — Николая Катчиева и Александру Назаренко завели уголовное дело по обращению компании «Казахалтын Technology», принадлежащей «Алтыналмас» (ранее - «Казахалтын»). Тогда их подозревали в распространении заведомо ложной информации. 31 декабря 2021 года дело было передано судье Степногорского городского суда Берику Курамысову. Катчиева и Назаренко обвиняют в разжигании социальной розни, наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
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