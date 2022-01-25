В Бестобе начинается суд над экоактивистами

В конце августа прошлого года на двух активистов из поселка Бестобе в Акмолинской области — Николая Катчиева и Александру Назаренко завели уголовное дело по обращению компании «Казахалтын Technology», принадлежащей «Алтыналмас» (ранее - «Казахалтын»). Тогда их подозревали в распространении заведомо ложной информации. 31 декабря 2021 года дело было передано судье Степногорского городского суда Берику Курамысову. Катчиева и Назаренко обвиняют в разжигании социальной розни, наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Первое судебное заседание будет проходить 28 января в онлайн режиме. Из журналистов туда будет допущен корреспондент «Радио Азаттык».

В начале января проходило предварительное досудебное слушание, и суд удовлетворил ходатайство адвоката Катчиева и Назаренко о вызове 40 свидетелей со стороны защиты, которые не были допрошены во время следствия. Это жители Бестобе, очевидцы событий.

В Бестобе с 1930-х годов добывают золото, сейчас там работают две фабрики: одна старая — Бестобинская обогатительная фабрика (БОФ), вторая — новая, построенная три года назад — «Казахалтын Technology». Обе фабрики принадлежат компании «Алтыналмас» (ранее - «Казахалтын»). Рабочая группа, состоящая из активистов поселка, настаивает на том, что новую фабрику построили без согласия жителей. Они жаловались на экологические проблемы в поселке, возникающие из-за деятельности предприятия. Кроме того, в посёлке много и других проблем, вызванных недостаточным бюджетным финансированием. Подробно об этом Vласть рассказывала в своем репортаже.

После требований активистов работа фабрики «Казахалтын Technology» была приостановлена.

В конце августа 2021 года стало известно о том, что на двух лидеров рабочей группы, которая была образована в прошлом году для взаимодействия с компанией и местными властями, заведено уголовное дело. Теперь оно передано в суд.