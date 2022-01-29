Торга с Назарбаевым не было – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время январских событий никакого торга с Нурсултаном Назарбаевым не было. И действующий президент сам настоял, что должен возглавить совет безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Хабар 24» в субботу.

«Нет, никакого торга, естественно, не было, разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности. И, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас обращусь к нации, и должен я заявить, что с этого момента являюсь председателем Совбеза. Этот вопрос был решен буквально на ходу», - заявил Токаев.

При этом, отметил он, 28 января состоялся съезд партии «Нур Отан», где Токаев дал оценку исторической роли Нурсултана Назарбаева. Президент подчеркнул, что действительно так считает и оценка эта «объективная», и выразил надежду, что на эту характеристику «люди будут ориентироваться в будущем».