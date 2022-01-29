Решение о смене главы Совбеза было принято в срочном порядке
Торга с Назарбаевым не было – Токаев
Фото агентства Спутник Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время январских событий никакого торга с Нурсултаном Назарбаевым не было. И действующий президент сам настоял, что должен возглавить совет безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Хабар 24» в субботу.

«Нет, никакого торга, естественно, не было, разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности. И, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас обращусь к нации, и должен я заявить, что с этого момента являюсь председателем Совбеза. Этот вопрос был решен буквально на ходу», - заявил Токаев.

При этом, отметил он, 28 января состоялся съезд партии «Нур Отан», где Токаев дал оценку исторической роли Нурсултана Назарбаева. Президент подчеркнул, что действительно так считает и оценка эта «объективная», и выразил надежду, что на эту характеристику «люди будут ориентироваться в будущем».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Более 10 тысяч пациентов с коронавирусом остаются в больницах
Новости
Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане немного замедлился
Новости
​Рабочие нефтесервисной компании Мангистауской области потребовали улучшить условия труда или национализировать предприятие
Просматриваемые
Новости
Еще 7 человек из руководящего состава компаний фонда «Самрук-Казына» освобождены от занимаемых должностей
Новости
«Азаттык» рассказал об особняках Назарбаевых в предгорьях Алматы
Новости
Назарбаева, Байбек, Мамин, Сагинтаев и другие не вошли в состав политсовета «Нур Отан»
Новости
Погранслужба не выпустила Жанболата Мамая в Кыргызстан
Новости
​Рабочие нефтесервисной компании Мангистауской области потребовали улучшить условия труда или национализировать предприятие
Новости
​В Алматы и южных регионах Казахстана произошли перебои с электричеством