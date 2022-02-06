Активист Ермек Нарымбай был задержан в аэропорту Алматы по возвращении из Украины

Политический активист Ермек Нарымбай уехал в Украину летом 2016 года. О возвращении в Казахстан он сообщил около двух недель назад. Прибытия активиста в воскресенье в аэропорту Алматы ожидали несколько десятков человек, однако полиция забрала его до того, как он вошел в зал ожидания, сообщает Радио Азаттык .

«Нарымбаев, 1970 года рождения, задержан сотрудниками ДП на транспорте в аэропорту Алматы после прилёта из города Киев. Он находился в розыске. Приговором суда Нарымбаев был осужден по статье 174 уголовного кодекса (Разжигание розни), с применением меры наказания в виде лишения свободы. В целях исполнения приговора суда Нарымбаев водворен в изолятор», − сообщили в прокуратуре Алматы.

Как сообщил правозащитник Галым Агелеуов, Нарымбая доставили в департамент полиции Алматы. Встречать активиста в аэропорт пришли около 50 человек. Когда стало известно, что активист задержан, люди стали требовать его освобождения.

О намерении вернуться на родину Ермек Нарымбай писал в социальных сетях 23 января. «Скоро буду в Алматы. Верю, что состоится диалог между властью и обществом. Держу белый флаг диалога. Не знаю, будет возможность встретиться с детьми или нет», писал он. Перед вылетом из Киева он также выходил в прямой эфир.

51-летний политический эмигрант допускал, что может быть задержан сразу же в аэропорту.

«…Акорда должна понимать, что сажать меня, добровольно едущего в Казахстан для диалога с властями, ей не выгодно, будет много репутационных потерь», – писал он, добавляя, что «даже если посадят, будет сидеть недолго».

Также Нарымбай писал, что готов к избиениям и пыткам в тюрьме. Он уверен, что его голос будет звучать сильнее в Казахстане, нежели когда он выступал, находясь в Украине. Он намерен писать обращения даже из колонии.

В октябре 2015 года гражданские активисты Ермек Нарымбай и Серикжан Мамбеталин были осуждены за репост отрывка из книги «Ветер с улицы», авторство которого приписывают Мурату Телибекову. За «разжигание розни» Нарымбая приговорили к трем годам лишения свободы, Мамбеталина – к двум. Казахстанские правозащитники включили обоих арестантов в «список политзаключенных». Позже оба активиста опубликовали письма с раскаянием. Апелляционный суд заменил Нарымбаеву реальный срок лишения свободы на три года ограничения свободы. В 2016 году Нарымбай покинул Казахстан, несмотря на запрет.

В январе 2010 года Ермек Нарымбай уже привлекался к уголовной ответственности и провел в тюрьме четыре года. Сначала его задержали на 15 суток, затем его обвинили в проявлении неуважения к суду и оказании сопротивления полиции, после чего он получил реальный срок. Отбыв половину срока, он вышел на свободу, однако несколько раз привлекался к административной ответственности.