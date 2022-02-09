Работникам «Казахтелекома» значительно повысят зарплату, заявил предправления компании

«Вчера мы совместно с отраслевым профессиональным союзом работников информатизации и связи подписали новую версию коллективного договора, который значительно повысит заработки нашего производственного персонала. И одновременно сохранит за ним весь тот пакет социальных льгот, который действовал в компании прежде», - написал Есекеев в Facebook.

Он добавил, что при работе над новым вариантом коллективного договора проводилось «глубокое исследование рынка», в результате было выявлено, что «бизнес-структуры в настоящее время предпочитают не обременять себя расширенным социальным пакетом».

«В нынешних условиях большинство хозяйствующих субъектов предпочитает ограничиваться внесением в коллективные договора нескольких наиболее востребованных видов социальной помощи. В частности, по такому принципу работают наши российские коллеги из телеком-сектора, и мы понимаем их позицию: при наращивании объемов фонда оплаты труда бизнес-структуры стремятся оптимизировать остальные затраты. Мы свой фонд оплаты труда только в этом году нарастим на 10%, поскольку увеличение минимальной заработной платы в стране до 60 тысяч тенге автоматически повлечет за собой и увеличение минимальных должностных окладов в компании, прежде всего – на уровне производственного персонала: там оклады увеличатся в среднем от 20% до 50%», - сообщил Есекеев.

Как он пояснил, система грейдов позволяет учитывать разницу в уровне квалификации сотрудников, занимающих одни и те же должности: у каждого грейда есть свой минимальный и максимальный уровни должностного оклада. И в новой версии коллективного договора, по словам предправления «Казахтелекома», компания берет на себя обязательство «поднять, прежде всего, нижний уровень должностных окладов по грейдам рабоче-массовых профессий и инженерно-технического состава, и увеличить ту часть заработка сотрудников, которую они получают ежемесячно».

Что касается соцпакета, то компания не только сохранила его в новом коллективном договоре, но и расширила новыми обязательствами. Прежний договор устанавливал обязательства компании в части предоставления своим работникам безвозмездной материальной помощи к трудовому отпуску на оздоровление, по выплате соцпособий по временной нетрудоспособности, по выдаче беспроцентных займов нуждающимся работникам, по расходам на декретные пособия, по пособиям при досрочном уходе на пенсию за 3 и 5 лет до наступления пенсионного возраста, по оплате больничных в размере от 40% до 70% от должностного оклада в зависимости от стажа работы, по оказанию материальной помощи и предоставлению оплачиваемых дней социального отпуска сотрудникам в сложных жизненных ситуациях. Теперь же, как заявил Есекеев, «у сотрудников, прошедших курс вакцинации от COVID-19, появилась возможность взять день отдыха за каждый этап вакцинации/ревакцинации с сохранением среднедневного заработка».

«Мы также сохранили тот бюджет, за счет которого наши профсоюзные организации будут предоставлять работникам путевки в санатории, а их дети смогут ездить в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, в компании утверждена программа, направленная на поддержку многодетных семей и семей с детьми с особыми потребностями. На рассмотрении руководства компании сейчас находится ряд инициатив по социальной поддержке отдельных категорий работников, одновременно мы продолжим вкладываться в обучение как самих наших сотрудников, так и их детей», - добавил он.

В конце января сотрудники «Казахтелекома» в Алматы вышли на забастовку, требуя повышения зарплат. В компании сообщали, что руководство ведет переговоры с участниками забастовки, «предложив сформировать инициативную группу и совместно с профсоюзом обозначить инициативы, которые в обязательном порядке будут рассмотрены».