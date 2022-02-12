ГАСК еще в октябре предписал застройщику вернуть Малый Талдыколь в первоначальный вид

Столичное управление контроля и качества окружающей среды (ГАСК) еще в октябре 2021 года предписало строительной компании ТОО «Sat NS» привести участок группы озер Малый Талдыколь, где компания вела засыпку озера грунтом, в первоначальный вид. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Шынгыс Темир, член коалиции корпоративных юристов Aqiqat.

Как указано в публикации, ГАСК выдал предписание ТОО «SAT-NS» об устранении нарушений 20 октября. Тогда в ходе проверки выяснилось, что застройщик проводил работы по засыпке участка напротив ЖК «Зеленый квартал» без уведомления, проектно-сметной документации, а также без технического и авторского надзоров. Ведомство оштрафовало застройщика по этим фактам на 1,2 млн тенге.

Как пояснил Темир в разговоре с Vластью, в ходе одного из судебных процессов стало известно, что в октябре ГАСК также предписал застройщику в течение 30 календарных дней привести участок в первоначальный вид, а также приостановить все строительно-монтажные работы. План мероприятий по устранению нарушений застройщик должен был предоставить в течение трех дней. По словам юриста, в случае неисполнения требований предписания ГАСК должен был инициировать передачу материалов в суд.

«Срок в 30 дней для исполнения предписания истек 20 ноября, но ГАСК любезно продлил этот срок до 20 декабря, – также указано в публикации юриста в Facebook. – В январе ГАСК нам ответил, что готовится решение акима для заведения новой проверки в отношении застройщика, предмет проверки – исполнение предписания. Мы снова направили запрос, чтобы понять, что в итоге там ГАСК надумал, ответ пока не поступил».

«SAT-NS» - одна из нескольких компаний, которые активно застраивают участки озер Малого Талдыколя. Vласть писала о них в расследовании в начале ноября.