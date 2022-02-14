В нефтесервисной компании «Бургылау» заявили, что предприятие не будет национализировано

В нефтесервисной компании «Бургылау» заявили, что смогут удовлетворить часть требований бастующих рабочих, другие же выполнить не смогут, в частности, и требования по передаче предприятия в нацкомпанию «КазМунайГаз».

В компании сообщили, что не будут выполнены требования по увеличению минимальной зарплаты на предприятии до 1 млн. тенге, поскольку средняя зарплата по итогам 2021 года составляет 887 тыс. тенге и является одной из самых высоких в отрасли, а с нового года она была повышена еще на 10%, утверждают в компании.

«Бургылау» также не удовлетворит требования по выплате зарплат по ЕСОТ (Единая система оплаты труда); заключении коллективного договора идентичного АО «Озенмунайгазу»; повышения разряда помощников бурильщиков с 3 на 4; повышении разряда такелажникам с 4 на 5; увеличении выплаты за досрочное завершение буровых работ; обеспечения выхода работников трубного цеха и КРС в ночную смену; обновлении техники тампонажного цеха; увеличении доплаты за вредность работникам цеха по приготовлению промывочных; обеспечении замены отсутствующих работников.

В большинстве случаев, компания мотивировала свои решения тем, что в этих требованиях нет производственной необходимости, либо тем, что они уже выполнены или выполняются. Четверых топ-менеджеров, увольнения которых требовали рабочие, увольнять не будут, так как работодатель не имеет претензий к их работе, заявили в компании.

На требование увеличения штатной численности и перевода работников аутстаффинга в штат, в руководстве заявили, что нынешняя штатная численность предприятия (2050 человек и 124 работника аутстаффинга) уже превышает производственную необходимость.

Также в компании сообщили, что передача ТОО «Бургылау» в состав АО НК «КазМунайГаза» не рассматривается, сославшись на ответ Минэнерго о том, что на данный момент снижение доли государства в экономике является приоритетом.

Компанией будут удовлетворены требования по выплатам компенсации за детей, которые не смогли поехать в лагеря; выделения дополнительных вагончиков бригадам КРС; будут закуплены вагончики для бригад КРС с современными душевыми, часть из существующих уже ремонтируются. Также будет рассмотрен вопрос о необходимости выплат за дополнительные работы по некоторым специальностям.

19 января рабочие нефтесервисного предприятия ТОО «Бургылау» записали видеообращение, в котором просили поспособствовать возвращению предприятия в государственную собственность. 9 февраля они сообщили о том, что в последние 4 дня рабочие ежедневно проводят двухчасовые акции протеста, а после попросили организовать правительственную комиссию для разрешения трудового конфликта. Вечером в тот же день они приостановили работу, поскольку руководство компании не выполняет их требования.