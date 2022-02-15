Ерлан Кошанов избран руководителем фракции партии «Нур Отан» в мажилисе

Ерлан Кошанов обозначил приоритеты по перезагрузке работы фракции, подчеркнув, что она должна активно включиться в трансформацию партии. Депутаты, прошедшие праймериз, имеющие большой авторитет в обществе и большой профессиональный и жизненный опыт, должны начать широкий диалог с гражданами, вникая в суть их запросов. Это позволит работать на опережение и заранее прощупывать болевые точки.

«С учетом новых задач председатель мажилиса поручил усилить качество законотворческой деятельности, повысить актуальность депутатских запросов, усилить взаимодействие с центральным аппаратом партии по вопросам аналитики и работы в регионах. Особое внимание депутаты фракции должны уделять информационной работе, в том числе в социальных сетях», - сообщает пресс-служба палаты парламента.

Кошанов также поставил перед членами фракции задачи в связи с выездом депутатов в регионы в феврале: на встречах с жителями нужно обсуждать реальные проблемы граждан, в том числе в отдаленных аулах, особое внимание уделить молодежи, провести встречи с членами общественных советов, а также приемы граждан в общественных приемных партии.

Также в ходе собрания с внесены изменения в качественный состав фракции. Так, депутат мажилиса Ерлан Саиров избран заместителем руководителя и членом президиума фракции, а мажилисмены Елнур Бейсенбаев и Екатерина Смышляева вошли в состав президиума фракции.