С 2027 года чиновников начнут штрафовать или увольнять за расхождение доходов и расходов

Казахстанские власти с 2026 года начнут контролировать расходы и доходы чиновников. И, в случае их превышения более чем на 1000 МРП, будут либо штрафовать государственных служащих, либо увольнять с госслужбы на три года. Эти нормы, а также поправки, направленные на защиту граждан, сообщивших о фактах коррупции, заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«При необоснованном превышении расходов граждан над их законным доходом, помимо 10%-го индивидуального подоходного налога, предусмотренного действующим законодательством, предлагаем усилить ответственность госслужащих. В частности, если разница в расходах и доходах чиновников превысит 1000 МРП, будет рассмотрена фискальная санкция. То есть 90% от суммы разницы возвращается в качестве административного штрафа. Если же эта разница превышает годовой доход, и он (госслужащий – V) не может объяснить, откуда он взял, рассматривается карьерное наказание: он будет уволен с госслужбы на три года по отрицательным мотивам», - объяснил депутатам председатель агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

Он уточнил, что в каждом конкретном случае госслужащему будет предоставлена возможность обосновать законность расходов. В то же время, как отмечается в заключении комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, данные новеллы планируется ввести в действие с 2027 года, после полного введения всеобщего декларирования, так как только в 2025 году о размерах своих доходов будут отчитываться все граждане республики. В этой связи только с 2026 года начнется процесс сопоставления их расходов с доходами.

Второй блок поправок касается совершенствования системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Как отметил Ахметжанов, на сегодня государственная защита распространяется только на тех граждан, которые участвуют в уголовном процессе.

«В законодательстве не предусмотрены меры по защите трудовых прав таких лиц. То есть есть риски гонения на работе. В этой связи мы предлагаем защиту прав информаторов в сфере трудовых отношений, установление возможности рассмотрения вопроса о наложении дисциплинарных взысканий в отношении них на заседаниях коллегиального органа. При этом для того чтобы такое решение было справедливым, открытым, в обязательном порядке необходимо приглашение на заседание представителя агентства», - объяснил глава антикоррупционной службы.

Кроме того, законопроектом вводится норма о сохранении тайны сведений о лице, сообщившем о коррупции. Также рассматривается вопрос уголовной ответственности за ее разглашение.

Как отмечается в заключении комитета мажилиса, в перечень коррупционных преступлений предлагается включить деяния, предусмотренные частью 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенная преступной группой в особо крупном размере, по предварительному сговору и неоднократно), и частью 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере, с использованием служебного положения, путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, а также в сфере госзакупок) Уголовного кодекса, совершенные государственным служащим или иным приравненным к нему лицом.

«На сегодняшний день такие виды деяний не отнесены к коррупционным преступлениям и по ним не наступают такие уголовно-правовые последствия, как по коррупционным преступлениям (пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе и запрет на применение условно-досрочное освобождение)», - говорится в заключении.