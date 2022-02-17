Токаев считает преждевременным заявлять о своем участии в следующих выборах

В интервью государственному телеканалу Qazaqstan Касым-Жомарт Токаев сообщил, что считает преждевременным заявлять о своем участии или неучастии в следующих президентских выборах.

Он отметил, что, согласно Конституции, президент может занимать свой пост два срока, и это требование нарушать нельзя.

«Пожалуй, в своем мартовском послании я выскажу предложения по этому важному вопросу. Но сейчас заявлять о моем участии или неучастии в выборах считаю преждевременным», – сказал он.

Ранее, в ходе интервью телеканалу «Хабар» в январе он также говорил, что не будет возглавлять страну более двух сроков, и не будет переделывать законы и Конституцию.

Отвечая на вопрос об анонсированных политических реформах, президент также отметил, что пока преждевременно говорить, какие изменения произойдут.

«Однако ряд преобразований будет. Об этом я уже говорил в своем выступлении на заседании мажилиса. Изначально планировал объявить о новых политических реформах осенью. Теперь принято решение, что политические реформы я предложу в своем послании народу в середине марта», – сказал он, добавив, что знает о том, что граждане с большой надеждой ждут реформы.

Токаев также пообещал, что будет вести диалог с обществом: «Конечно, мы будем вести диалог с гражданским обществом, независимыми экспертами. Ведь мнение народа очень важно. Я провозгласил принцип «не человек для государства, а государство для человека». В связи с этим правительству поручено подготовить соответствующие предложения».