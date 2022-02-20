Жители Есильского района столицы добиваются остановки строительства ЖК на месте потенциального сквера

Около 100 жителей Есильского района столицы вышли на мирное собрание с требованием остановить строительство 8 домов на углу улицы Керей-Жанибека. Согласно генеральному плану города, на этом месте должен быть разбит парк. Жители настаивают, что акимат должен вернуться к реализации изначального проекта.

«Сегодня мы вышли на мирное собрание с требованием придерживаться предыдущей версии генплана, по которому на месте строящегося ЖК должен быть разбит парк. Генплан недавно поменяли, эти изменения пролоббировали застройщики. Теперь на месте, где предполагалось разбить парк, строят 8 домов. Но их возведение чревато пробками, проблемами с канализацией, электричеством и другой инфраструктурой», − рассказал один из инициаторов собрания.

Сегодняшний сход – третье мероприятие, организованное жителями ближайших к месту строительства домов. До этого они писали обращения в акимат, отправляли запросы в различные ведомства через eGov, но не получали ответов или перенаправлялись от одного департамента акимата к другому.

«Мы вышли и записали обращение к Касым-Жомарту Токаеву, потому что на наши официальные обращения никто не реагирует. Мы пытались обращаться и к нашему депутату маслихата Батыру Котыреву. Он не отвечает ни на телефон, ни на письма. Мы хотим, чтобы депутат помогал в решении нашей проблемы», − добавил собеседник Vласти.

На собраниях жителей, первое из которых прошло 12 февраля, приходит полиция. Ее сотрудники никого не задерживают и говорят, что присутствуют для обеспечения безопасности. К участникам собрания также приходил заместитель акима Есильского района Дарменияр Кыдырбекулы. «Он сказал, что ему позвонили из городского акимата и сказали, что нужно срочно отменять все [строительство], нужно выйти к народу и принять их требования. Однако народ не верит этим заявлениям без бумаг и действий, поэтому мы решаем выходить дальше».

На место собраний также приходил президент республиканского общественного объединения «Экологический альянс» «Байтақ Болашақ» Азаматхан Амиртаев.

Пока застройка, которую, в том числе, ведет компания ТОО «Елорда Курылыс компаниясы», не будет остановлена, жители намерены регулярно проводить собрания. Они также продолжат информационную кампанию: инициативная группа создала телеграм-канал, где рассказывает о проблемах строительства ЖК, а также распространяет листовки среди жителей района.