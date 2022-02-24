Он считает важным «искать политическое решение»
Спикер сената призывает к деэскалации конфликта России с Украиной
Фото УНИАН

Тамара Вааль, Vласть

Спикер сената Маулен Ашимбаев считает, что решать конфликт между Россией и Украиной необходимо мирно, путем переговоров. Об этом он заявил в четверг журналистам в кулуарах пленарного заседания палаты.

«В целом в данной ситуации очень важно путем переговоров искать мирное разрешение данного конфликта. Мы видим, что ситуация обострилась. Вышла на новую стадию (…), ситуация вышла на новый уровень эскалации, и в этой ситуации очень важно тем не менее искать политическое решение данного конфликта, путем переговоров», - заявил Ашимбаев.

Он считает, что в переговоры должны быть вовлечены все заинтересованные стороны, и эти переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных сторон. По мнению спикера сената, не менее эффективными могли бы стать переговоры в рамках Организации Объединенных Наций на базе устава этой организации.

«Сегодня ООН является ключевой международной организацией, которая рассматривает такого рода вопросы. Поэтому мы считаем, и это мое личное мнение, здесь есть возможность для дипломатического решения данного кризиса, и нужно принимать все необходимые решения», - высказался Ашимбаев.

Спикер сената добавил, что и Россия, и Украина «близкие нам страны», экономические партнеры, поэтому Казахстан надеется, что «эта ситуация все таки будет решаться мирным путем».

«Еще не поздно сесть за стол переговоров и путем дипломатии решать вопрос. Нашу позицию донес министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Сегодня, ввиду изменения ситуаций, думаю, будет заявление нашего МИДа», - сказал Ашимбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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