Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз

Он попросил дать членство Украине по спецпроцедуре немедленно
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал официальную просьбу о вступлении Украины в Европейский союз, сообщает Reuters.
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