Он попросил дать членство Украине по спецпроцедуре немедленно
  • 582
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз
фото пресс-службы "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал официальную просьбу о вступлении Украины в Европейский союз, сообщает Reuters.

Зеленский попросил Евросоюз разрешить Украине немедленно получить членство по специальной процедуре, поскольку она защищается от вторжения российских войск.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Нарушения противоэпидемических требований выявляются в каждой второй больнице – Есмагамбетова
Новости
Минздрав отмечает рост отказов от вакцинации из-за личных убеждений в три раза за последний год
Новости
Олжас Сулейменов объявил о возрождении «Народного конгресса Казахстана»
Просматриваемые
Новости
NBC утверждает, что Казахстан отказался отправить свои войска в Украину
Новости
В «Самрук-Казына» назначены четыре новых управляющих директора
Новости
Жители Есильского района столицы вновь протестуют против застройки линейного парка
Новости
Казахстанцы запустили петицию против войны в Украине
Новости
Группа общественных деятелей Казахстана объявила сбор медикаментов для Украины
Новости
Казахстанцам компенсируют потери по депозитам в тенге