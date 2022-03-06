В городе заканчиваются продукты и есть проблемы с питьевой водой
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«Врачи без границ» называют катастрофической гуманитарную ситуацию в Мариуполе
Мариуполь в марте 2022 года, фото опубликовано "Украинской правдой"

Организация «Врачи без границ» назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в украинском Мариуполе, передает Hromadske.

У населения города есть проблемы с доступом к питьевой воде, в Мариуполе заканчиваются продукты, нет света и теплоснабжения, заявили в организации.

В Мариуполе живет около 450 тысяч человек, с 2014 года, когда на Донбассе началась война, город оставался под контролем Украины. Около недели Мариуполь блокирован российскими войсками и подвергается постоянным обстрелам.

Накануне российский Минобороны заявил, что объявляет «режим тишины» в районе Мариуполя и Волновахи – другого находящегося в осаде города на Донбассе. Украинская сторона заявила, что эвакуирует из Мариуполя 200 тысяч человек, из Волновахи – 15 тысяч. Позднее представители Украины сообщили, что российские войска не соблюдали «режим тишины», поэтому эвакуация невозможна. Ближе к вечеру Минобороны России обвинило Украины в срыве договоренностей и объявили о «возобновлении наступления».

Тема открытия гуманитарных коридоров из наиболее пострадавших от ударов городов Украины была основной в ходе второго раунда украинско-российских переговоров. Третий раунд должен состояться 7 марта.

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