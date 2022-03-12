США прекращают поставку в Россию долларовых банкнот

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России, главным пунктом которого является полный запрет на поставку в Россию долларовых банкнот, пишет The Bell.

«Запрещается вывоз, реэкспорт, продажа или поставка прямо или косвенно из США или лицом из США, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», — говорится в документе.

Также по новому указу США прекращают импорт из России рыбы, других морепродуктов, алкоголя и алмазов, продажу и поставку россиянам предметов роскоши, новые инвестиции в те сферы российской экономики, которые определит Минфин.

Кроме того, Байден объявил об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Решение согласовано с ЕС и странами G7. Отмена режима позволит США ввести в отношении России более высокие тарифы, чем те, которые применяются к другим членам Всемирной торговой организации.