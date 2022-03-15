Токаев поручил повысить уровень подготовки спортсменов к Олимпийским играм в 2024 году

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева, сообщает пресс-служба президента. Он поручил министру повысить уровень подготовки спортсменом к Олимпийским играм в 2024 году.

Абаев отчитался перед президентом о текущем состоянии сфер культуры, спорта, туризма, архивного дела и книгоиздания, рассказал о рабочих поездках в подведомственные организации министерства, по итогам которых выработаны меры по решению текущих проблем. Министр отметил, что одним из ключевых направлений в работе ведомства является реализация поручений по подушевому финансированию спортивных секций и творческих кружков, активному развитию массового спорта.

Токаев в свою очередь поручил повысить эффективность подготовки национального спортивного резерва к крупным международным стартам, включая предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году, выработать новые подходы к развитию сферы туризма на фоне ослабления карантинных ограничений как в Казахстане, так и за рубежом, а также отметил необходимость повышения конкурентоспособности и привлекательности для молодежи отечественной культуры.

Вместе с тем глава государства поручил министерству совместно с местными исполнительными органами на должном уровне провести празднование 30-летия государственных символов республики.