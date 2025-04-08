Пользователи смогут покупать билеты на культурные и спортивные мероприятия, а также планировать маршруты
В Алматы разработают мобильное приложение для доступа ко всем городским услугам
Фото Жанары Каримовой

Акиматом города Алматы совместно с компанией «Онай» ведется разработка единого городского мобильного приложения SuperApp, в котором жители и гости города смогут покупать билеты на культурные и спортивные мероприятия, а также бронировать актуальные туры и экскурсии, сообщил аким города Ерболат Досаев во вторник в ходе заседания правительства.

По словам акима, один из приоритетов SuperApp — развитие туристического модуля, который объединит все ключевые сервисы в единую цифровую экосистему.

«Пользователи смогут покупать билеты на культурные и спортивные мероприятия, изучать и планировать маршруты по оцифрованным тропам и туристическим дорогам, бронировать актуальные туры и экскурсии по Алматы, совершать VR-прогулки по достопримечательностям города», - сказал Досаев.

До 1 июля планируется интеграция 113 культурных и спортивных объектов.

Власти Алматы часто говорят о том, что город привлекателен для туристов, но при этом проезд в общественном транспорте нельзя оплатить ни банковской картой, ни наличными деньгами. Также в приложении «Онай» нет английского языка, а приложение привязать к иностранному номеру. Включает ли новое приложение SuperApp оплату за проезд в общественном транспорте, пока не известно.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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