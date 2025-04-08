В Алматы разработают мобильное приложение для доступа ко всем городским услугам

Пользователи смогут покупать билеты на культурные и спортивные мероприятия, а также планировать маршруты
Акиматом города Алматы совместно с компанией «Онай» ведется разработка единого городского мобильного приложения SuperApp, в котором жители и гости города смогут покупать билеты на культурные и спортивные мероприятия, а также бронировать актуальные туры и экскурсии, сообщил аким города Ерболат Досаев во вторник в ходе заседания правительства.
Еще по теме:
- Развитие Алматинского горного кластера будет строго соответствовать законодательству – Минтуризма
- В Восточном Казахстане началось строительство аэропорта в Зайсанском районе
- Первый вице-министр иностранных дел рекомендует казахстанцам воздержаться от поездок в Стамбул
- Черногория установила безвизовый режим для граждан Казахстана до конца года
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые