Верховный суд отменил постановление Военного суда в адрес журналиста сайта Sotreport.kz

«Редчайший случай: Военный суд РК вынес частное постановление в адрес… журналиста. Еще более редкий, если не уникальный факт: кассационная коллегия Верховного суда, куда добралась со своими жалобами корреспондент сайта Sotreport.kz Татьяна Ковалева, это постановление отменила», - написала Калеева в Facebook.

Она отметила, что до этого журналистке отказала прокуратура, а министерство информации и общественного развития потребовало от Sotreport.kz «устранить нарушения законодательства Республики Казахстан, а также принять меры по удалению указанных материалов с интернет-ресурса в порядке досудебного производства».

Председатель попечительского совета общественного фонда «Лига судебных журналистов Казахстана» Татьяна Ковалева освещала судебный процесс по делу о хищении денег при исполнении государственного оборонного заказа на 2018 год в Национальной гвардии РК. Тогда было опубликовано около 10 материалов, однако судьям не понравились два из них, которые, по словам журналистки, касались КНБ. Судьи посчитали, что эти публикации не соответствуют действительности и потребовали их удалить. Это было в октябре прошлого года.

«Суть частного обвинения состояла в том, чтобы наказать меня за публикации, в которых я якобы нарушала закон “О СМИ”, давила на суд и распространяла неверную информацию. При этом суд, вынося это решение, вообще не сослался ни на какие факты нарушения», - поясняла Ковалева в декабре на пресс-конференции.

По словам Тамары Калеевой, почти полгода ушло на сбор и анализ доказательств, подачу жалоб, возражений, заявлений и ожидание результатов.