Ведомство рассматривает различные сценарии трансформации
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Подписание соглашения со СБЕРом по цифровой трансформации Казахстана больше не стоит на повестке дня – Минцифры
Фото РБК

На повестке дня министерства по цифровому развитию больше нет вопроса о подписании соглашения с российским СБЕРом по цифровой трансформации Казахстана. Это следует из ответа ведомства на запрос Vласти.

«На сегодняшний день вопрос подписания соглашения на повестке не стоит», - сообщило Минцифры в ответ на вопрос, планируется ли подписать соглашение до конца первого квартала 2022 года, как это было предусмотрено меморандумом между сторонами.

«В связи со сложившейся обстановкой в мире, Министерство рассматривает развитие нескольких сценариев и готовится к каждому из них», - говорится в ответе ведомства. При этом оно не уточняет, какие именно сценарии рассматривает и кто может быть партнером Казахстана в цифровой трансформации.

3 сентября прошлого года правительство Казахстана подписало с российской группой СБЕР меморандум о работе по созданию платформы цифрового правительства в присутствии президентов двух стран. Многие казахстанские специалисты и пользователи после подписания меморандума, о подготовке которого ничего не сообщалось, выступили с его критикой, сомневаясь в безопасности данных казахстанцев и выражая удивление выбором партнера для создания цифровой платформы.

Вскоре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил выбор СБЕРа в качестве партнера тем, что компания согласилась предоставить исходные коды, а также заявил, что базы данных будут располагаться на территории Казахстана и доступа к ним у российских специалистов не будет.

Предполагалось, что работа по созданию платформы займет несколько лет, соглашение о начале работ будет подписано в начале 2022 года.

В феврале после российского вторжения в Украину против Сбербанка были введены санкции, он прекратил работу в Европе, но продолжил в нескольких странах, включая Казахстан.

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