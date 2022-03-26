Казахстан может ввести запрет на вывоз лекарств на шесть месяцев

В министерстве здравоохранения разработали проект приказа по запрету на вывоз лекарственных препаратов и медицинских изделий на шесть месяцев. Как пояснили в ведомстве, это необходимо, чтобы исключить возможный дефицит в Казахстане из-за нестабильной геополитической обстановки.

«В целях обеспечения лекарственной безопасности, широкого и беспрепятственного доступа к лекарственным препаратам, а также, чтобы исключить возможные риски дефицита лекарственных средств и медицинских изделий во внутреннем рынке страны из-за нестабильной геополитической обстановки, министерством здравоохранения РК разработан проект приказа, которым предполагается введение запрета на вывоз лекарственных средств и медизделий из Республики Казахстан сроком на 6 месяцев», - сообщается на сайте министерства.

В частности, Казахстан предлагает запретить вывоз лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медизделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства.

При этом, в министерстве подчеркнули, что в настоящее время в розничном сегменте дефицита медикаментов нет, в регионах функционируют стабилизационные фонды лекарственных препаратов и сформирован запас лекарственных средств в крупных оптовых аптечных складах.

«Данный проект — это только мера предосторожности, чтобы обеспечить население необходимым объемом лекарств и медизделий», - подчеркнули в Минздраве.

Вместе с тем запрету на вывоз не будут подлежать товары, перемещаемые транзитными перевозками, медизделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования, товары, которые направляются для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования пациентом в рамках розничной реализации лекарственных средств и медизделий.

Кроме того, можно будет вывозить лекарственные средства и медизделия, полученные для личного пользования пациентом в рамках ГОБМП и ОСМС, а также выставочные образцы лекарственных средств и медизделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации и образцы лекарственных средств и медизделий, поступающих для проведения доклинических и клинических исследований или испытаний.