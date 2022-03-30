Минтруда Казахстана предлагает отменить испытательный срок для молодых сотрудников

В министерстве труда и социальной защиты населения планируют инициировать поправки в законодательство, исключающие испытательный срок для молодых сотрудников, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций вице-министр Ержан Биржанов.

«Министерством будут инициированы поправки в Трудовой кодекс, которые внедрят понятие “молодой сотрудник”. Также мы хотим исключить испытательный срок. Когда молодого специалиста через три месяца могут уволить. Эту нормы мы хотим рассмотреть, предложить», - сказал Биржанов.

Он также отметил, что сегодня внешние факторы «очень сильно влияют на рынок труда». И сообщил, что в Казахстане только 15% занятого населения имеют среднее образование, более 40% выпускников трудоустраиваются по специальности. Поэтому, считают в министерстве, «важна профориентация со школьной скамьи», чтобы ученик при выходе из школы осознанно шел поступать «в тот вуз, который ему по душе».