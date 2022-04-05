Казахстан не должен использоваться для обхода антироссийских санкций – МИД

В интервью изданию Euractiv первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов озвучил официальную позицию страны по ситуации в Украине и санкциям против России, заявил в кулуарах правительства журналистам заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Он подчеркнул, что Казахстан не признает «ЛНР» и «ДНР» и не должен использоваться для обхода антироссийских санкций.

«Да, да, - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос, была ли Сулейменовым высказана согласованная позиция государства. - Мы на данный момент не признаем, как “Луганскую народную республику”, так и “Донецкую народную республику”. Все санкции направлены против России Европейским Союзом и США, мы к этим санкциям не присоединяемся».

Он подчеркнул, что для Казахстана важны два момента: чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики страны и чтобы территория Казахстана не использовалась для обхода этих санкций.

В интервью изданию Euractiv Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и намерен следовать решениям ООН в вопросах территорий Крыма и Донбасса.

«Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на ее стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем выполнять только те решения, которые приняты на уровне Организации Объединенных Наций», - отметил он.

Сулейменов также заявил, что «меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», поэтому «сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары».