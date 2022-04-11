Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Как сообщает Русская служба ВВС , Макрон набирает 28,1% голосов в первом туре голосования, а Ле Пен – 23,3%.

На третьем месте – кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 20,1%, далее следует правый Эрик Земмур – около 7,2% голосов.

Второй тур голосования пройдет 24 апреля между теми же самыми кандидатами, что и в 2017 году. Тогда Макрон набрал около 66% голосов, а Ле Пен – около 33%. Но на выборах пять лет назад Макрон легко победил Ле Пен.

Сегодня Марин Ле Пен обещает «президентом всех французов».

«Я намерена, не откладывая, зашить те прорехи, от которых страдает разорванная Франция, и с которыми до сих пор не удавалось ничего сделать властям», - заявила она и призвала всех, кто в первом туре не проголосовал за Макрона, голосовать за нее.

Как отмечают аналитики, опросы перед голосованием показывали, что Макрон остается фаворитом, но он опережал Ле Пен всего на шесть процентных пунктов. Те же опросы показывали, что покупательная способность стала главной заботой избирателей на фоне резкого роста цен на энергоносители и растущей инфляции. Ле Пен сосредоточила на этом свою кампанию, в то время как Макрон был больше озабочен войной в Украине и европейской реакцией на происходящее.

Между тем Жан-Люк Меланшон призвал своих сторонников не голосовать за правых: «Во втором раунде не должно быть ни одного голоса за Ле Пен». Голосовать за Макрона во втором туре призвала также мэр Парижа Анн Идальго, коммунист Фабьен Руссель и кандидат от «зеленых» Янник Жадо. Кандидат от консерваторов Валери Пекресс при этом отметила, что Ле Пен «исторически была близка» к Владимиру Путину, и это ее дискредитирует.

За время президентства Макрон провел в стране ряд реформ: упростил для компаний процесс увольнения работников, снизил налоги и ввел жесткие законы о безопасности для борьбы с терроризмом.