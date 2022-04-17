До 300 человек собралось на митинг против утильсбора в Алматы

Они заявляют о нерешенности проблемы утильсбора и требуют политических изменений
Порядка 300 человек собралось на митинг против утильсбора, который проходит возле здания Национальной академии наук в Алматы. Они заявляют о нерешенности этой проблемы и требуют политических преобразований.
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