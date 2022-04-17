До 300 человек собралось на митинг против утильсбора в Алматы

Порядка 300 человек собралось на митинг против утильсбора, который проходит возле здания Национальной академии наук в Алматы. Они заявляют о нерешенности этой проблемы и требуют политических преобразований.

Первым из числа собравшихся выступал политик, лидер партии «Намыс» Санжар Бокаев. Он отметил, что автовладельцы не согласны с идеей снижения стоимости утильсбора наполовину: «Весь этот беспредел устроен кучкой олигархов и чиновников, которые получили повышение. <...> А у народа украли 2 миллиарда долларов».

Политик Болат Абилов сосредоточился на январских событиях. «230 умерло во время январских событий, 3 месяца прошло и никаких изменений» − заявил он, подчеркнув, что утильсбор − только одно из многих требований перемен, которые есть у общества.

Лидер партии «Ел тірегі» Нуржан Альтаев в своей речи потребовал отмены утильсбора. В противном случае, считает он, правительство должно уйти в отставку.

Активист и бывший политзаключённый Макс Бокаев призывает отменить утильсбор как «пережиток Назарбаевизма» − коррупционной системы, построенной бывшим президентом страны.