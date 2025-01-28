Суд вынес приговор членам ОПГ Елдоса Коспаева

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор членам организованной преступной группы Елдоса Коспаева. Всех 11 членов ОПГ приговорили к реальным срокам, сообщает BES.media. Суд проходил в закрытом режиме.

Лидера группировки Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности с конфискацией имущества: квартир, земельных участков, общественно-деловых учреждений, многоквартирного дома, гаражей, машин.

Коспаева признали виновным в создании и руководстве ОПГ, легализации преступных доходов, мошенничестве, вымогательстве, рейдерстве и других.

Айдоса Коспаева, Руслана Шалина, Ерлана Имашева, Камардина Алымова, Рауана Бабаева, Алексея Кузнецова, Тимура Танашева, Дастана Абижанова приговорили к 12 годам лишения свободы. Оксану Кудряшову - к 10 годам лишения свободы, а Василия Бабушкина - к 9 годам лишения свободы.

В июле 2022 года Агентство финмониторинга сообщило о пресечении деятельности группы рейдеров. Тогда суд заочно арестовал Елдоса Коспаева и объявил его в розыск. Осенью 2023 года Елдос Коспаев и шесть других членов его группировки были этапированы в Казахстан.

Согласно информации АФМ, преступная группа захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

Елдоса Коспаева называли человеком из окружения Болата Назарбаева, младшего брата бывшего президента Казахстана. Сам он связи с криминалом отрицал, обвинения ни по делу Коспаевым, ни по другим делам ему предъявлены не были.