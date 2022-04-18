По фактам незаконного вывода средств за рубеж в Казахстане расследуют 7 уголовных дел. Об это президенту сообщил председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, сообщает Акорда.

По сообщению пресс-службы президента, Касым-Жомарт Токаев принял председателя АФМ. Он доложил о результатах деятельности ведомства за I квартал этого года и сообщил, что по фактам незаконного вывода средств за пределы Казахстана сегодня расследуется 7 уголовных дел, наложен арест на $28 млн.

Кроме этого, Элиманов сообщил, что в целом за I квартал возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сумма причиненного государству ущерба составила 62 млрд тенге.

Также он проинформировал о расследовании фактов хищения 20,5 млрд тенге, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, и о расследовании в отношении должностных лиц министерства энергетики, акимата области и электронных торговых площадок по признакам спекуляции при реализации сжиженного газа.