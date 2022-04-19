Работники еще нескольких предприятий бастуют в Мангистау

21 день продолжается забастовка сотрудников коммунального предприятия «Тазалык-С» в Жанаозене. Работники требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. С аналогичными требованиями в Актау бастуют уже 5-й день работники ArcelorMittal Tubular Products Aktau по производству труб, сообщает радио Азаттык .

По словам работника «Тазалык-С», 67 работников бастуют уже три недели.

«Мы требуем поднять зарплату на 100%, выдачу соцпакета, выплат по праздникам, 13 зарплаты. Наши зарплаты где-то около 70-80 тысяч тенге. Мы 21 день уже бастуем. К нам приезжал директор нашего предприятия Картанбаев Серик, они предлагают нам 10% повышения. Чего хватит на эти 10%? Это около 7 тысяч. Знаете нынешние цены, все дорожает. У нас не хватает денег для жизни. Акимат приходит, говорит, что мы тут незаконно стоим. Когда прошло 15 дней и ни от кого не было ответа, мы остановили всю технику. В итоге нашу технику начало водить начальство», - рассказал Власти по телефону один из работников предприятия.

Также работники ArcelorMittal Tubular Products Aktau​, входящего в состав трубного управления крупной металлургической компании ArcelorMittal, с 15 апреля вышли на забастовку, требуя повысить заработные платы.

«Мы бастуем пятый день. Власти не приняли положительного решения по нашему вопросу. Мы направили письмо руководству завода от имени рабочих. Поскольку ответа на письмо не последовало, мы решили записать видеообращение. Мы просим вас увеличить нам зарплату в связи с ростом цен на все товары и услуги», — говорят работники на видео, записанном местным активистом.

Один из работников сообщил Азаттыку, что с прошлого месяца рабочие неоднократно просили руководство повысить заработные платы. В понедельник прибыли представители акимата Мангистауской области и провели заседание примирительной комиссии. Однако, по словам работника, руководство компании не согласилось выполнить требования протестующих.

Компания ArcelorMittal Tubular Products Aktau входит в состав трубного управления крупной металлургической компании ArcelorMittal. Согласно официальной информации, предприятие является единственным в Казахстане изготовителем стальных труб большого диаметра. В компании работают до 250 человек.

«Тазалык-С» является коммунальным предприятием, занимающимся сбором неопасных отходов. В компании работают до 250 человек