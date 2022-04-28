Генпрокуратура выявила множество нарушений в области охраны труда на крупных предприятиях Казахстана

Генеральная прокуратура сообщила о выявлении многочисленных нарушений условий труда на крупных предприятиях. Они касаются обеспечения средствами защиты и питанием, компенсационных выплат за труд на вредных производствах, медицинского страхования, противопожарной, промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности, эксплуатации изношенного оборудования и сокрытия фактов гибели и травматизма работников.

«Конституционное право на безопасные условия труда является безусловным. Его соблюдение всегда в приоритете у органов прокуратуры. В этих целях прокуроры проверили 49 крупных предприятий. Среди нарушителей трудовых прав граждан – «Казцинк», «Казхром», «Казфосфат», «Аралтуз», «Казахмыс» и «Озенмунайгаз», - сообщил начальник службы по защите общественных интересов генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов.

Было выявлено более 2 000 фактов необеспечения средствами защиты и питанием работников. По отношению к более чем 5 000 работникам не были приняты меры по обучению, обязательному инструктажу, страхованию и медицинскому осмотру работников. Также было выявлено свыше 6 500 нарушений в сфере противопожарной, промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

«К примеру, на шахтах ТОО «Корпорация Казахмыс» работы выполняются при отсутствии креплений управления кровлей (отсутствуют торкрет-бетонные и стале полимерные крепления). В любой момент шахтеры могут остаться под горной массой (60% несчастных случаев связано именно с этими нарушениями)», — сообщает Нурпеисов.

Также было установлено, что эксплуатация свыше 1 500 единиц технического оборудования не соответствует требованиям безопасности, а 50 единиц вовсе подлежат приостановлению. При этом они используются более чем 2 500 работниками. Помимо этого, проверка выявила свыше 40 случаев сокрытия травматизма и гибели работников на производстве.

По словам Нурпеисова, эта ситуация обусловлена недостаточным правовым регулированием и ненадлежащим государственным контролем.

«К примеру, незначительный диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников – от предупреждения до штрафа не более 400 тыс. тенге (без учета повторности). Для субъектов бизнеса это несущественно, поэтому методы их «дисциплинирования» не срабатывают. (...) Выявляемые уполномоченными органами правонарушения не находят логического завершения, о чем свидетельствуют результаты настоящей прокурорской проверки», — говорит Нурпеисов.

По итогам проверки было внесено 69 актов надзора, к административной ответственности привлечено 226 лиц. По актам прокуроров 30 тыс. рабочим установлены надбавки к зарплате, свыше 600 работникам выплачена компенсация, начато поэтапное обеспечение средствами защиты и специальным питанием, работа 22 единиц техники приостановлена.