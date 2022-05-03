Капшагай переименован в Конаев

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю: 1) переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев. 2) Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», − говорится в тексте постановления.

16 марта 2022 года, во время послания народу Казахстана глава государства Токаев сообщил, что Алматинская область будет разделена на два региона – Алматинскую и Жетысускую области. Областным центром Жетысуской области станет Талдыкорган, а Алматинской области – Капшагай. При этом Токаев предложил переименовать Капшагай в честь Динмухамеда Кунаева.

25 марта решение поддержал городской маслихат. Центральные государственные органы в свою очередь не организовали процедуру, в рамках которой местные жители могли бы выразить мнение относительно переименования.