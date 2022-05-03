Он станет центром обновленной Алматинской области
Капшагай переименован в Конаев
Фото inform.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагай Алматинской области в Конаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю: 1) переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев. 2) Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», − говорится в тексте постановления.

16 марта 2022 года, во время послания народу Казахстана глава государства Токаев сообщил, что Алматинская область будет разделена на два региона – Алматинскую и Жетысускую области. Областным центром Жетысуской области станет Талдыкорган, а Алматинской области – Капшагай. При этом Токаев предложил переименовать Капшагай в честь Динмухамеда Кунаева.

25 марта решение поддержал городской маслихат. Центральные государственные органы в свою очередь не организовали процедуру, в рамках которой местные жители могли бы выразить мнение относительно переименования.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Редактор Власти

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